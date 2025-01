Comasina

CESANO MADERNO – Nuovo successo per Sofia Derivi, la ventenne di Cesano Maderno in gara per diventare la Velina bionda di “Striscia la Notizia”, storico tg satirico in onda su Canale 5. Nella serata di ieri, venerdì 24 gennaio, Sofia ha trionfato nel terzo quarto di finale del concorso, conquistando il 59% delle preferenze contro la diciottenne Benedetta Kovacevic, di Thiene, in provincia di Vicenza, che si è fermata al 41%. Un risultato che conferma il grande sostegno del pubblico per la giovane aspirante.

Le selezioni per la nuova Velina bionda, per la prima volta nella storia del programma, vengono decise dal voto del pubblico. I quarti di finale si svolgono dal 22 al 27 gennaio, mentre le semifinali, che vedranno protagoniste Sofia Derivi e le altre tre vincitrici, si terranno il 28 e il 29 gennaio. La finalissima è prevista per giovedì 30 gennaio, quando, al termine della puntata, verrà eletta in diretta la nuova Velina bionda del tg satirico di Antonio Ricci, sempre tramite il voto dei telespettatori.

Durante la puntata introduttiva dello scorso 14 gennaio, Sofia si è raccontata ai conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nata nel 2004 a Desio, vive a Cesano Maderno e studia presso un’accademia di danza a Rho. Diplomata al liceo scientifico tradizionale, è iscritta all’università a Scienze Motorie. “La danza è la mia passione da sempre,” ha raccontato. Un video mostrato durante la trasmissione ha ripercorso i suoi ricordi, dalle foto d’infanzia ai momenti più recenti. Questo percorso, iniziato con una vittoria nella prima puntata, continua a regalare soddisfazioni per Sofia, pronta ora a sfidare le altre semifinaliste per realizzare il suo sogno.

Non resta che attendere il verdetto del 30 gennaio per scoprire se sarà lei la nuova Velina bionda.

