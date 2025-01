Volley

SARONNO – Prima in classifica nel campionato maschile di serie B, la Pallavolo Saronno oggi pomeriggio gioca per i quarti di finale di Coppa Italia ospitando al Paladozio di via Biffi la formazione che è prima nel girone D sempre di serie B ovvero i Lupi di Santa Croce. Incontro dunque di alto livello con inizio alle 18.30; come sempre la società saronnese proporrà la diretta dell’incontro sui propri canali social.

Il campionato quindi ritorna l’1 febbraio con l’incontro casalingo che vedrà Saronno impegnato contro il Val Chisone per la prima giornata di ritorno; la stagione si appresta dunque a superare il giro di boa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: la Pallavolo Saronno festeggia una recente vittoria. L’andamento della stagione è stato sinora decisamente positivo)

25012025