CASTELLANZA – Ventitreesima giornata di Serie B Nazionale alla Soevis Arena di Castellanza, giocano AZ Pneumatica Robur Basket Saronno e Logiman Crema. Scontro diretto caldissimo e fondamentale per la stagione di entrambe le squadre che si presentano alla battaglia con andamenti opposti : Crema arriva da un 5 su 7 che ha permesso alla squadra di Sacco di risalire la classifica, Saronno reduce da un avvio di 2025 complicato.

Subito grande show, con percentuali elevatissime, i primi due quarti vedono efficienza e qualità offensiva su entrambi i lati del campo. La Robur fa canestro con il 70% da dentro l’area, controbatte Crema con un 7/11 dai tre punti. I primi due periodi mettono in mostra quanto di meglio possono fare gli attacchi e a metà partita il tabellone segnapunti recita 49-49, tanti marcatori a referto.

Terzo quarto, Valesin e Pirani (che chiuderà a 21 punti, top scorer) prendono in mano la situazione e a suon di canestri firmano il +7, massimo vantaggio ospite. Ma rispetto ad altre gare, in cui il terzo quarto è stato fatale, Saronno resiste e con la classe di Negri dal perimetro si riavvicina. Un’altra tripla del nr. 8 biancoazzurro consegna il controsorpasso, 66-64. Il palazzetto sostiene i ragazzi e l’attacco di Crema si inceppa, alla sirena la Robur con un gran terzo quarto è avanti di cinque, 77-72.

Comincia il parziale decisivo. I padroni di case gestiscono bene il vantaggio, ma i rosanero tornano alla riscossa e al -1 a cinque minuti dal termine. Ma Saronno, per sfortuna degli ospiti, è in gran serata. Beretta, Giulietti e un’altra tripla sensazionale di “Shaggy” Negri (16 punti con 4/6 da tre) permettono il +9, 91-82. Crema con grande forza mentale e con lo straripante Pirani riesce a rimetterla in piedi. Saronno non segna e consente agli avversari di avvicinarsi, Murri in acrobazia segna il -1 a 27 secondi dalla fine, 93-92 Robur. Fallo tattico ospite, De Capitani sbaglia uno dei due liberi e la Logiman ha palla in mano sotto di due a venti secondi dalla fine. Un grandioso Giulietti stoppa Bocconcelli, Crema sceglie poi Murri per la tripla della vittoria ma la palla sbatte sul primo ferro ed esce, Negri corona la sua ottima prestazioni a rimbalzo e ai liberi decisivi, Saronno vince 96-92 contro Crema.

Due punti arrivati grazie a grinta, fame, energia e qualità. Saronno non vuole mai mollare e quando riesce a limitare i punti subiti diventa pericolosissima per qualsiasi avversario. Gran prestazione dei ragazzi di Gambaro che tornano così alla vittoria nel momento più importante.

Il campionato di Serie B Nazionale 2024/2025 Old Wild West riprenderà mercoledì con il derby di Castellanza tra i contro i Knights di Legnano.

