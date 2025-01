Calcio

Con otto punti di vantaggi è difficile parlare di campionato riaperto, ma di certo il Gorla Minore con il successo sul campo del Gallarate ha messo un mattoncino per i suoi play off. Sfruttando il rosso a Crispo ecco il successo che pone la formazione di Viceconti ancora dentro la forbice e con la sfida più ardua del campionato in archivio (a differenza della concorrenza). In una domenica che vedeva incroci interessanti per chi cerca un posto al sole alle spalle della capolista, ecco i successi pesanti di For Soccer in casa contro il Tradate Abbiate, mvp Cosso con una doppietta, e della Folgore Legnano che vince sul campo di un Marnate Gorla in picchiata. Nei bassifondi successo vitale del Cassano che rovina il compleanno di Tiziano Senziani e vola a +7 dalla zona calda. Dopo il cambio in panchina si rianima l’Arsaghese che vince 1-0 ma trema per l’infortunio di Nebuloni che rischia di complicare la rotazione in una retroguardia già ridotta all’osso. Dopo il successo proprio ad Arsago non riesce a fare il bis invece un Cas Sacconago che resta chiamato ad un vero e proprio miracolo.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

CAS Sacconago – Sommese 1-1 Arsaghese – OSL Garbagnate 1-0 Cantello Belfortese – France Sport 2-1 Reti: 26′ Privato (F), 27′ rig. Memaj (C), 7′ st Tomasetto Faloppiese – Tradate Abbiate 2-1 Reti: 9′ pt Cosso (F), 46′ st Malatesta (T), 49′ st Cosso 49’(F) Gallarate – Gorla Minore 0-2 Reti: 36’ pt Lauria, 49’ st Strazzella Marnate Gorla – Folgore Legnano 2-3 Reti: 3′ pt Belvisi (M), 8′ st Cozzi (F), 12′ st Orlando (F), 22′ st Citro rig. (F), 35′ st Baglio rig. (M) San Michele – Valceresio 1-2 Union Villa Cassano – Antoniana 1-0Gallarate 46, Valceresio 38, Folgore Legnano 33, Union Gorla 32, Faloppiese Olgiate e Tradate 30, Marnate Gorla 29, Cantello Belfortese 27, Antoniana 25, OSL Garbagnate 24, Union Villa Cassano 23, France Sport 16, Arsaghese 14, San Michele e Sommese 12, Amici dello Sport 8.