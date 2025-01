Calcio

Nel fine settimana calcistico, le sfide sono state ricche di emozioni e colpi di scena. Il Bovisio Masciago ha battuto il Calcio Menaggio 1920 con un gol di scarto, mentre il Cdg Veniano si è imposto in trasferta contro il Bulgaro con un 2-1. Punti pesanti per la Gerenzanese, che ha pareggiato 1-1 contro il Cassina Rizzardi. La Giovanile Canzese ha avuto la meglio sul Limbiate, vincendo 2-1, mentre il Montesolaro ha superato l’Ardisci e Maslianico 1902 con lo stesso punteggio. La Rovellasca 1910 ha ottenuto una vittoria di misura contro l’Atletico Lomazzo 1907, così come l’ S.C. United, che ha battuto il Luisago Portichetto. Infine, il match tra Itala e Monnet Xenia Sport ha visto il trionfo degli ospiti con un 4-2 che ha lasciato il segno.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Bovisio Masciago 1 – 0 Calcio Menaggio Reti: Perrone

Bulgaro 1 – 2 Cdg Veniano Reti: Sagna (B), Bertelli (V), Bertelli (V)

Gerenzanese 1 – 1 Cassina Rizzardi Reti: Canavesi (G), Borghi (C)

Giovanile Canzese 2 – 1 Limbiate Reti: Brenna (G), Castelletti (G), Piemontese (L)

Montesolaro 2 – 1 Ardisci E Maslianico Reti: Pereira (M), Stigliano (M), Corti (A)

Rovellasca 1 – 0 Atletico Lomazzo Reti: Riolo

S.C. United 1 – 0 Luisago Portichetto Reti: Cicola

Itala 2 – 4 Monnet Xenia Reti: Diongue (I), Butti (I), Sanzò (X), Sanzò (X), Sanvito (X), Villa (X)

Classifica: