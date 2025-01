Calcio

GERENZANO -Partita combattuta ed equilibrata quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 26 gennaio nel centro sportivo comunale di Gerenzano dove, in occasione della diciottesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, la Gerenzanese ha ospitato la Cassina Rizzardi.

Il risultato si sblocca al 30′ del primo tempo con la rete di Canavesi che porta in vantaggio i padroni di casa con una bella conclusione ad incrociare. L’1-0 dura, però, solo 15 minuti visto il pareggio della Cassina Rizzardi firmato al 1′ della ripresa con Borghi che riesce, con un colpo da biliardo da fuori area, a insaccare sotto la traversa il pallone del pari. Dopo l’1-1 la Gerenzanese tenta di reagire creando diverse azioni offensive pericolose non riuscendo, però, a trovare la rete della vittoria.

La Gerenzanese trova, dunque il quinto risultato utile consecutivo mettendo in mostra un’ottima prestazione contro una delle squadre di vertice del campionato contro la quale, forse, avrebbe meritato qualcosa in più viste le numerose azioni create. Dopo i risultati odierni, la Gerenzanese resta in zona play-out a tre lunghezze di distanza dalla zona salvezza mentre la Cassina Rizzardi scende al terzo posto in classifica allontanandosi dal capolista Sc United distante attualmente quattro punti.

(foto da archivio)