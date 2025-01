Sport

COGLIATE – Chiude il mese di gennaio da imbattuta la Cogliatese, in campo questo pomeriggio contro la Celtica al comunale di via Montello.

All’andata i gialloblu misero in difficoltà la squadra di Biemmi e il trend si ripresenta in avvio di gara. Al 2′, un cross dalla destra trova Alliata al limite che spara sotto la traversa e fa 0-1. Nervosismo in panchina per l’inaspettato gol subìto, ammonito il vice allenatore Messina per un battibecco con l’arbitro. I biancoazzurri però non si scompongono, Petazzi va vicino al pari in un paio di occasioni. Pari che arriva al 10′, Avella punta l’uomo e raggiunge il fondo, palla a rimorchio e Cimnaghi puntualissimo la picchia sul secondo palo, 1-1. La Celtica accusa e prendono invece fiducia i padroni di casa, il raddoppio è questione di tempo e al 43′ ci pensa Del Bianco con una grande incornata su corner a siglare il 2-1.

Nella ripresa è tempo di tris, Avella scappa via sul filo del fuorigioco e si invola in campo aperto, segue la corsa Petazzi e il nr. 9 biancoazzurro con altruismo serve il compagno di reparto che a porta sguarnita deposita in rete, la sua prima in maglia Cogliatese, il 3-1. Segue una fase di gestione per i padroni di casa, fino al gol del poker all’89, lancio col contagiri di Pascale in direzione Capici, l’esterno offensivo rientra dalla destra e trafigge Mercorillo sul palo più lontano. Finisce qui, vince ancora la Cogliatese, 4-1 il risultato finale.

Il campo pesante e complicato non ha fermato i ragazzi di Biemmi che hanno sfoderato un’altra prestazione vincente e convincente. I biancoazzurri mantengono il quinto posto e continuano a seguire il treno di alta classifica. Domenica prossima derby di un’importanza incalcolabile sia per la classifica sia per il morale contro il Dal Pozzo (all’andata vinsero i gialloverdi per 3-1).

Cogliatese – Celtica : 4-1

Cogliatese : Ortolan, Ventrella, Del Bianco, Muraca, Pivato, Chiari, Borghi, Cuzzolin, Avella, Cimnaghi, Petazzi. A disposizione : Pellegatta, Belotti, Capici, Corona, Ferrario, Pascale G., Pascale K., Rose, Zampieri. All. Biemmi

Celtica : Mercorillo, Piazza, Alliata, Novembre, Fusetti, Quaggelle, Bottari, Pagotto, Rigamonti, Pusceddu, Castaldo. A disposizione Busnelli, Valsecchi, Perrotta, Mariniello, Lucon, Saudino. All. D’Angelo

Marcatori : 2pt Alliata (Ce), 11pt Cimnaghi (Co), 43pt Del Bianco (Co), 14st Petazzi (Co), 44st Capici (Co).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti