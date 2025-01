Calcio

LAZZATE – Dopo due pareggi, l’Ardor Lazzate torna alla vittoria in grande stile contro un’altra “grande” del torneo di Eccellenza, la Rhodense. Si è giocato questo pomeriggio, per la terza giornata di ritorno, allo stadio lazzatese di via Laratta. A segno Mzoughi al 42′ del primo tempo, Rondina al 25′ del secondo tempo e Fogal al 32′ della ripresa. Un risultato che consente all’Ardor di prosegue l’inseguimento al terzetto di testa, Pavia, Mariano e Solbiatese.

Risultati

20′ giornata. Sabato Solbiatese-Caronnese 2-0. Domenica: Casteggio-Sedriano 1-3, Ispra-Robbio Libertas 0-1, Lentatese-Cinisello 0-1, Mariano-Base 96 Seveso 3-1, Pavia-Legnano 1-1, Sestese-Meda 2-1, Vergiatese-Fbc Saronno 0-2, Ardor Lazzate-Rhodense 3-0.

Classifica

Pavia e Mariano 45 punti, Solbiatese 44, Ardor Lazzate, Caronnese e Rhodense 40, Fbc Saronno 34, Sedriano 24, Cinisello 23, Sestese e Meda 22, Casteggio e Vergiatese 21, Lentatese 20, Legnano 19, Ispra 18, Robbio Libertas 11, Base 96 Seveso 7.

(foto: l’Ardor Lazzate in campo questo pomeriggio)

26012025