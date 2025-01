Calcio

VERGIATE – Il Fbc Saronno torna vittorioso da Vergiate, luogo in cui nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di gennaio è stato ospite della Vergiatese per disputare la ventesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

La cronaca – Nel primo tempo, la squadra di casa scende in campo con un approccio propositivo mettendo in difficoltà la fase costruttiva saronnese a causa del pressing costante e il baricentro alto ma, nonostante le numerose azioni pericolose create, tra cui le conclusioni di Colombo e dell’ex Sampdoria e Sassuolo Sansone, non riesce a trovare il goal dell’1-0 grazie anche all’ottima prestazione dell’estremo difensore ospite Todesco.

Dopo un primo tempo in cui il Saronno è sembrato assente, la situazione si capovolge nella ripresa grazie anche ai cambi del tecnico saronnese Roncari che modifica il modulo di gioco facendo entrare Cabezas, Locati e Ruschena. Il vantaggio, infatti, arriva al 4′ del secondo tempo con la rete di Mammetti che in tuffo insacca la palla in porta poco dopo il palo colpito dal subentrato Locati. Dopo lo svantaggio, la Vergiatese prova a reagire ma a segnare ci pensa ancora una volta Mammetti che, precisamente al 64′, trova la doppietta deviando in scivolata il perfetto cross rasoterra di Locati.

Il Fbc Saronno torna a casa, dunque, con tre punti importanti grazie ai quali può ambire ancora alla zona play-off distante attualmente sei lunghezze mentre la Vergiatese, nonostante la bella prestazione fatta vedere soprattutto nel primo tempo, rimedia l’undicesima sconfitta stagionale a causa della quale scende in zona play-out viste le vittorie odierne di Sedriano, Sestese e Cinisello.

VERGIATESE – FBC SARONNO 0-2

VERGIATESE (3-4-1-2): Martignoni; Colombo (43’ st Dellavedova), Sandrini, Ghilardi; Marin (26’ st Tumino), Sansone (38’ st Riccelli), Dal Santo, Okaingni (16’ st Caricati); Midaglia (28’ st Costan); Giuricich, Vara. A disposizione Demalija, Morello, Cornelli, Zouine. All. Rovrena.

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini (1’ st Ruschena), Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (40’ st Ferrari); Vaglio (31’ st Fasoli), Pedrocchi (1’ st Cabezas), Schingo (1’ st Locati); Mammetti . A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi. All. Roncari.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Orsogna di Milano e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcator3: 4’ st e 19’ st Mammetti (S).

