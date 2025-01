Calcio

VERGIATE – Il Fbc Saronno vuole proseguire la serie positiva, domenica scorsa ha vinto in rimonta contro il Robbio Libertas ed oggi pomeriggio affronta in trasferta, inizio alle 14.30, la formazione della Vergiatese. Su ilSaronno il consueto play by play.

Arbitro designato per l’incontro è Federico Tosi di Busto Arsizio, assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Pietro Rubino di Cinisello Balsamo.

Oggi si gioca anche Ardor Lazzate-Rhodense con arbitro Salvatore Panariti di Torino, assistenti Elia Sanneris di Mantova e Vincenzo Camporeale di Lodi.

Classifica

Pavia 44 punti, Mariano 42, Solbiatese 41, Caronnese e Rhodense 40, Ardor Lazzate 37, Fbc Saronno 31, Meda 22, Casteggio, Vergiatese e Sedriano 21, Cinisello e Lentatese 20, Sestese 19, Legnano e Ispra 18, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 7.

