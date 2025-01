Calcio

SARONNO – Anche un giovanissimo saronnese sul campo di San Siro, oggi pomeriggio, per Milan-Parma (3-2) di oggi pomeriggio: ad accompagnare le squadre in campo, infatti, c’era anche un piccolo calciatore del Fbc Saronno.

“Oggi il nostro piccolo Noah Rizzo, classe 2016, ha avuto l’onore di scendere in campo a San Siro per la gara Milan-Parma! Un momento speciale grazie al nostro speaker Piero Garau” fanno sapere dal club calcistico cittadino. Per il piccolo Noah senz’altro una grande emozione, che in futuro potrebbe ripetersi anche per altri giovani e giovanissimi dell’ampio vivaio della società saronnese.

(foto: il piccolo Noah Rizzo sul campo dello stadio di San Siro a Milano per la partita fra Milan e Parma)

