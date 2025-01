Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Vandali contro l’auto dell’ex sindaco ed attuale consigliere comunale leghista Dante Cattaneo, con un oggetto acuminato qualcuno gli ha tagliato una delle gomme dell’auto.

“Negli ultimi 20 anni, da quando ho iniziato il mio impegno politico per il territorio, me ne ha hanno fatte di tutti i colori. Dalle minacce di morte ai ripetuti vandalismi, dalle migliaia di lettere anonime alle recenti intimidazioni al termine del consiglio comunale – rimarca Cattaneo – Non sarà l’ennesima ruota squarciata a fermarmi. È solo una buona occasione per mostrare ai miei figli chi non bisogna essere e cosa non bisogna diventare mai. Mezzi uomini senza dignità, vigliacchi senza onore. Avanti a testa alta, sempre: orgoglioso di non essere come voi!”

(foto: Dante Cattaneo mostra il dnano allo pneumatico della propria auto)

