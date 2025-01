news

Brett (BRETT) è una meme coin basata sulla blockchain Base e si ispira a un personaggio del fumetto “Boys Club”, lo stesso che ha dato origine al celebre Pepe the Frog. Brett è un personaggio simpatico e amante dei videogiochi, che incarna uno spirito leggero e giocoso. Anche se non è un’iniziativa ufficiale legata al fumetto, la meme coin è nata come omaggio e ha rapidamente raccolto una community che si rispecchia nei valori del personaggio.

Attualmente dodicesima nella classifica delle meme coin per capitalizzazione di mercato (con un market cap di circa 900 milioni di dollari) $BRETT è cresciuta di oltre il 130% nell’ultimo anno. Tuttavia, non è solo una criptovaluta, ma un progetto che punta a creare un forte senso di appartenenza tra i suoi utenti. Questo approccio comunitario, infatti, è uno degli elementi che la distingue da altre meme coin.

Le caratteristiche principali di BRETT

BRETT si distingue per alcune peculiarità che la rendono unica nel mercato delle criptovalute:

Tokenomics trasparente : la meme coin ha una fornitura totale fissa di 10 miliardi di token, di cui: l’85% è destinato ai pool di liquidità; il 10% è riservato al tesoro del progetto; il 5% è dedicato ai wallet degli exchange centralizzati.

: la meme coin ha una fornitura totale fissa di 10 miliardi di token, di cui: Controllo rinunciato e liquidità bloccata : gli sviluppatori hanno rinunciato al controllo sul contratto, aumentando così la fiducia degli investitori. Inoltre, la liquidità è bloccata per 365 giorni per evitare manipolazioni.

: gli sviluppatori hanno rinunciato al controllo sul contratto, aumentando così la fiducia degli investitori. Inoltre, la liquidità è bloccata per 365 giorni per evitare manipolazioni. Ecosistema Base: essendo basata sulla blockchain Base, BRETT beneficia di velocità di transazione elevate e costi ridotti rispetto ad altre piattaforme come Ethereum.

Perché BRETT piace alla community

La community gioca un ruolo centrale nel successo di BRETT. Questa crypto, infatti, promuove una cultura del meme che mescola nostalgia, umorismo e una punta di ribellione.

Questo mix attira un pubblico variegato, rendendola molto popolare tra gli appassionati di criptovalute e meme culture.

Tra i principali utilizzi di BRETT troviamo:

Transazioni peer-to-peer (P2P) : BRETT permette trasferimenti diretti di fondi tra utenti sulla blockchain Base, garantendo velocità e sicurezza a costi contenuti.

: BRETT permette trasferimenti diretti di fondi tra utenti sulla blockchain Base, garantendo velocità e sicurezza a costi contenuti. Collezionabili digitali : essendo legata al mondo del fumetto e della cultura meme, BRETT ha valore anche come oggetto da collezione digitale.

: essendo legata al mondo del fumetto e della cultura meme, BRETT ha valore anche come oggetto da collezione digitale. Investimento speculativo: come per molte altre meme coin, il valore di BRETT è influenzato dall’hype, dai trend sui social media e dal sentiment della community, rendendola una scelta interessante per i trader.

Come acquistare BRETT su un exchange centralizzato

Comprare BRETT su un exchange centralizzato è semplice anche ai principianti.

Ecco i passaggi principali da seguire:

1. Scegliete un exchange

Cercare un exchange che supporti BRETT e creare un account. Durante la registrazione, verrà chiesto di fornire i propri dati di contatto (email e numero di telefono) e completare il processo KYC (Know Your Customer).

2. Depositate fondi

Caricare fondi sul proprio account utilizzando metodi di pagamento approvati, come carta di credito, carta di debito o bonifico bancario.

3. Acquistate token BRETT

Cercare BRETT nella sezione di trading dell’exchange.

Selezionare la quantità di BRETT che si desidera acquistare.

Controllare i dettagli della transazione, compresi il prezzo e le commissioni.

Confermare l’acquisto e decidere se conservare i token sull’exchange o trasferirli su un wallet personale.

Come acquistare BRETT su un exchange decentralizzato (dex)

Se si preferite un approccio decentralizzato, si possono comprare i token BRETT su un DEX come Uniswap. Ecco come fare:

1. Configurate un wallet compatibile

Scegliere un wallet compatibile.

Installare l’estensione del wallet sul browser o l’app sullo smartphone.

Creare un account e salvate in modo sicuro la seed phrase.

2. Aggiungere fondi al wallet

Comprate criptovaluta (ad esempio ETH per Uniswap) da un exchange e trasferitela al wallet.

3. Collegate il wallet al dex

Visitare il sito del DEX, ad esempio Uniswap.

Cliccare su “Connetti wallet” e autorizzare la connessione dal wallet.

4. Scambiate i token

Cercare BRETT nella lista dei token disponibili.

Inserire la quantità di ETH che si vogliono scambiare per BRETT.

Controllare i dettagli della transazione e confermare lo swap.

Dopo la conferma sulla blockchain, BRETT sarà disponibile nel wallet.

Chi fosse incuriosito dal mondo delle meme coin e volesse scoprire il potenziale di questo tipo di asset, BRETT potrebbe essere la scelta giusta, tuttavia non è l’unica scelta possibile.

Anche Wall Street Pepe ($WEPE) potrebbe essere, infatti, una validissima alternativa.

Wall Street Pepe ($WEPE) nasce dall’unione tra meme coin e Wall Street

Ispirata a Pepe the Frog, simbolo popolare della rete, questa meme coin cerca di catturare l’interesse degli investitori retail e delle comunità digitali, con un approccio ironico verso il sistema finanziario tradizionale.

I see green. I feel green. I am green. 🐸⚔️ pic.twitter.com/zLlafKGOkz — Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 12, 2025

Come accade spesso nel mercato delle meme coin, il valore di Wall Street Pepe ($WEPE) è strettamente legato all’entusiasmo della sua comunità e a dinamiche speculative, elementi che rendono l’investimento molto volatile e rischioso, ma anche potenzialmente redditizio. Decidere se investire su una meme coin, infatti, dipende in gran parte dal livello di rischio che ciascuno è disposto a tollerare.

Ad oggi, il progetto ha raccolto oltre 58,5 milioni di dollari nella sua attuale prevendita, dimostrando di attirare un enorme interesse da parte degli investitori. Il valore attuale di un singolo token $WEPE è di 0,0003665 dollari, quando mancano solo tre settimane alla chiusura della ICO (Initial Coin Offering).

