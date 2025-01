Calcio

Terza giornata nel girone A di Eccellenza col Pavia che viene fermato sul pari dal Legnano. I lilla non fanno sconti a nessuno e si dimostrano vivi, i biancoblu si accontentano del punto casalingo ma vengono raggiunti in vetta dal Mariano, che ribalta la Base 96.

Tre squadre in un punto in vetta, tre squadre a quota 40 in zona playoff con l’Ardor Lazzate che stravince la partitissima contro la Rhodense. Tris anche del Sedriano sul campo del Casteggio con Markovic scatenato, colpi importanti di Cinisello (a Lentate) e Robbio (a Ispra). La Sestese batte il Meda e lo inguaia, mentre il Saronno stende la Vergiatese grazie all’ex Giacomo Mammetti.

Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Eccellenza – Risultati e marcatori

Casteggio-Sedriano 1-3 Reti: 20′ pt rig. Markovic (S), 2′ st Markovic (S), 6′ st Markovic (S), 16′ st rig. Berberi (C).

Ispra-Robbio 0-1 Rete: 38′ pt Malltezi.

Lentatese-Cinisello 0-1 Rete: 9′ st Manta.

Mariano-Base 96 3-1 Reti: 29′ pt Adamo (B), 33′ pt Mancosu (M), 17′ st Mancosu (M), 42′ st Esposito (M).

Pavia-Legnano 1-1 Reti: 25′ pt Fognini (P), 7′ st Marrulli (L).

Sestese-Meda 2-1 Reti: 8′ st Rossi (S), 10′ st Pellini (S), 14′ st Schinetti (M).

Vergiatese-Saronno 0-2 Reti: 4′ st Mammetti, 19′ st Mammetti.

Ardor Lazzate-Rhodense 3-0 Reti: 42′ pt M’Zoughi, 25′ st Rondina, 32′ st Fogal.

Solbiatese-Caronnese 2-0 Reti: 41’ pt Gabrielli; 44’ st Torraca.

Classifica: Pavia 45, Mariano 45, Solbiatese 44, Ardor Lazzate 40, Caronnese 40, Rhodense 40, FBC Saronno 34, Sedriano 24, Cinisello 23, Sestese 22, Meda 22, Casteggio 21, Vergiatese 21, Lentatese 20, Legnano 19, Ispra 18, Robbio 11, Base 96 7.