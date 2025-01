Politica

CARONNO PERTUSELLA – I militanti dei circoli di Saronno , Caronno Pertusella, Gerenzano e Uboldo si sono ritrovati a Caronno Pertusella per un gazebo collettivo di raccolta firme in adesione alla campagna nazionale di Fratelli d’Italia in favore delle forze dell’ordine.

“La sottoscrizione “Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine” è stata lanciata da Fratelli d’Italia lo scorso 15 gennaio – spiegano – La petizione, avviata per ribadire il sostegno agli uomini e alle donne in divisa in seguito ai ripetuti attacchi ed aggressioni che hanno subito, sostiene le proposte di Fratelli d’Italia per l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, per la creazione del reato di rivolta in carcere e per l’implementazione degli strumenti di difesa e tutela legale”

Il gazebo che ha riscosso l’apprezzamento di tanti cittadini che oltre a firmare si sono fermati per un momento di confronto con i delegati. Erano presenti anche i capi gruppo delle rispettive città , il padrone di casa consigliere comunale nonché provinciale Silvio Maiocchi , il consigliere comunale di Gerenzano Mattia Falduto , il consigliere comunale di Uboldo Sergio Greco e il consigliere comunale di Saronno Gianpietro Guaglianone.

