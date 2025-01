news

La settimana scorsa è stata decisamente emozionante per chi segue il mercato delle criptovalute, dato che dopo un breve calo, la categoria legata all’intelligenza artificiale è tornata a far parlare molto di sé. A fare scattare la scintilla è stata la notizia dell’investimento mastodontico di 500 miliardi di dollari annunciato da Donald Trump, in collaborazione con Soft Bank, Open AI e Oracle.

Inutile sottolineare che 500 miliardi non sono spiccioli, e l’effetto è stato immediato, tanto che token AI come NEAR, TAO, FET e VIRTUAL hanno subito mostrato segnali di una ripresa forte e prolungata. Non ci troviamo solo davanti a numeri su uno schermo, ma a una vera e propria rivoluzione tecnologica e finanziaria.

Bittensor (TAO): una storia di resistenza

Partiamo da Bittensor, che nonostante un rendimento YTD del -5,26%, è riuscita a mantenere il suo posto tra i giganti dei token AI. Negli ultimi giorni, il suo volume di scambi ha toccato i 172,79 milioni di dollari, un numero che non passa certo inosservato.

L’RSI sta puntando al punto neutro, segno che i compratori stanno tornando in campo, tuttavia, l’EMA a 50 e 200 giorni indica una certa debolezza, suggerendo che ci troviamo ancora in una fase di sentiment misto.

Quali sono i livelli da tenere d’occhio?

Resistenza principale: 437,5 dollari.

437,5 dollari. Resistenza superiore: 547 dollari.

547 dollari. Trendline di supporto: 400 dollari.

Se gli investitori riusciranno a spingere il prezzo oltre i 437,5 dollari, potremmo assistere a un corsa verso i 547 dollari, ma attenzione, perché un’inversione ribassista potrebbe riportare il prezzo sui 400 dollari.

Artificial Superintelligence Alliance (FET): in ripresa

Passiamo a FET, che ha registrato un balzo del 110% nell’ultimo anno, con un volume di scambi in crescita del 72%, e il token che sembra aver ritrovato la sua spinta propulsiva. Attualmente, si trova al 46° posto con una capitalizzazione di mercato di circa 3 miliardi di dollari.

Se la fase rialzista tiene, potremmo vedere il prezzo ritestare il valore di 1,650 dollari, in caso contrario, il prezzo potrebbe scendere verso il supporto a 1,050 dollari. La vera domanda è: FET riuscirà a raggiungere i 10 dollari in questa stagione delle altcoin?

Virtuals Protocol (VIRTUAL): il nuovo protagonista

Tra i token più interessanti del momento c’è sicuramente VIRTUAL. Con un volume di scambi di circa 200 milioni di dollari è un token che sta facendo molto parlare di sé. La capitalizzazione di mercato è salita recentemente a 1,7 miliardi di dollari, portandolo al 60° posto nella classifica delle criptovalute.

L’indice di forza relativa (RSI) ha registrato una convergenza rialzista nell’arco temporale giornaliero. Inoltre, l’EMA a 50 giorni sostiene costantemente il grafico dei prezzi del Virtuals Protocol. Ciò suggerisce una forte prospettiva rialzista per l’altcoin. Se il mercato continua a favorire i tori, VIRTUAL potrebbe puntare ai 4,410 dollari. Tuttavia, un ritorno del sentiment ribassista potrebbe riportare il prezzo verso i 2,050 dollari. Insomma, la situazione è calda e tutta da seguire.

MIND of Pepe (MIND): la prevendita esplosiva da tenere d’occhio

MIND of Pepe ($MIND) rappresenta un approccio innovativo al panorama delle criptovalute, combinando il potenziale dell’intelligenza artificiale (AI) con la robustezza della tecnologia blockchain.

Basato sulla rete Ethereum come token ERC-20, il progetto emergente MIND of Pepe ($MIND) consiste in una meme coin innovativa che integra intelligenza artificiale e blockchain per ridefinire il panorama delle criptovalute.

Il progetto introduce un agente AI autonomo, capace di analizzare le tendenze emergenti sui social media e di fornire approfondimenti esclusivi ai possessori del token $MIND. Questo agente interagisce autonomamente con la comunità, influenzando le conversazioni e identificando opportunità di investimento.

Inoltre, MIND of Pepe offre un sistema di staking con rendimenti elevati, attualmente intorno al 624%, per incentivare i primi investitori. I possessori di token $MIND hanno accesso a contenuti esclusivi, come analisi di mercato e partecipazione a prevendite di nuovi token.

Il valore attuale di un token $MIND è pari a 0,0031889 dollari, mentre il progetto ha già raccolto finora circa 3,5 milioni di dollari, evidenziando un forte interesse da parte della comunità crypto. Grazie a questa combinazione unica di AI e blockchain, MIND of Pepe ambisce a semplificare la complessità del mercato delle criptovalute, offrendo strumenti utili per decisioni informate.

