SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 25 gennaio, spiccano eventi di cronaca che hanno coinvolto la città e i dintorni, insieme a iniziative per la comunità locale e curiosità sul lavoro.

Un’azienda appena fuori Saronno è stata premiata come miglior posto dove lavorare in Italia, grazie a un ambiente innovativo e inclusivo che valorizza i dipendenti e il lavoro di squadra.

Un tamponamento in centro tra via San Giuseppe e corso Italia si è trasformato in un incidente più grave, con l’investimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per i rilievi.

Torna il centro mobile per la raccolta di pile, raee, olii esausti e lampadine nei rioni di Saronno. Un’opportunità per smaltire correttamente i rifiuti speciali, con date e location già programmate.

Per l’omicidio di via Varese, l’assassino è stato arrestato a Lubiana. Determinanti per la cattura le intercettazioni telefoniche e le immagini di videosorveglianza, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

È caccia al furgone pirata che è fuggito dopo uno scontro in via Tommaseo. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere per risalire al responsabile.

Grande partecipazione e successo per la festa degli sposi e dei fidanzati al Santuario, un appuntamento tradizionale che celebra l’amore e unisce la comunità.