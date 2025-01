Città

SARONNO – Un nuovo thriller firmato dall’autore saronnese Giovanni Maria Pedrani è ora disponibile nelle librerie. Si tratta de “Il lago dei silenzi”, il romanzo che vede come protagonista il commissario Andrea Pinciroli, già conosciuto dai lettori nel romanzo “Nebbie d’estate”, pubblicato nel 2010 e vincitore del premio Autori italiani.

Questa volta, però, le indagini portano il commissario sul Lago Maggiore, teatro di efferati crimini: le indagini portano una collaborazione tra le forze di polizia e i carabinieri. In questo teatro emerge il personaggio del maresciallo Papaleo, alter ego del protagonista, anche lui impegnato nello scoprire la verità tra gli anelli di una fitta catena di misteri.

Un romanzo colmo di suspense, ogni capitolo si presenta come una sorpresa. Solo l’ultima pagina svelerà il mistero dietro le vicende sinistre che si celano dietro il panorama del lago.

Ingegnere saronnese e scrittore per passione, Giovanni Maria Pedrani ha pubblicato molte opere soprattutto di genere thriller con le case editrici più conosciute. Dall’inizio della sua carriera ha ottenuto più di 170 premi in concorsi letterari. Fra i più noti: “Carabinieri in Giallo”, “Giallomilanese”, “Maremma mistery”, “Esperienze in giallo”, “Ag Noir”. Con uno pseudonimo è autore di molte favole per bambini.

