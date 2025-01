Groane

LAZZATE – Il 2025 sarà un anno speciale per la comunità di Lazzate, che si prepara a festeggiare il ventesimo anniversario del gemellaggio con la cittadina francese di Le Bois Plage en Ré. Il sindaco Andrea Monti ha sottolineato l’importanza di questo traguardo durante il concerto di inizio anno, tenutosi nell’auditorium comunale, dove si è complimentato con il corpo musicale cittadino per la loro esibizione e ha colto l’occasione per parlare delle celebrazioni in programma.

Per celebrare questo storico legame, sono già stati definiti i primi passi verso il rilancio degli scambi culturali interrotti a causa della pandemia. Il sindaco Monti ha annunciato di aver avuto contatti preliminari con il collega francese per riprendere la tradizione degli incontri tra le due comunità, che in passato vedevano alternarsi ospitalità reciproca tra le famiglie dei due paesi.

Due date sono già state segnate in calendario: a giugno i lazzatesi si recheranno in Francia in occasione del “Festival del Vino“. Per l’evento di ritorno, che si terrà a Lazzate, sarà fondamentale il coinvolgimento della cittadinanza. Monti ha lanciato un appello ai suoi concittadini, invitandoli sia a partecipare al viaggio in Francia sia a offrire la propria ospitalità durante la settimana di celebrazioni che si terrà successivamente in Italia.

Le iniziative previste, ha spiegato il primo cittadino, non saranno solo un’occasione per festeggiare, ma anche per rinsaldare i legami culturali e sociali che hanno reso il gemellaggio con Le Bois Plage en Ré un simbolo di amicizia e scambio tra le due comunità.

(foto d’archivio)

