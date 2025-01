iltra2

VARESE – Siglato l’atto costitutivo della Fondazione di partecipazione voluta da Camera di Commercio di Varese, Socio Fondatore, per la gestione unitaria e coordinata, in sinergia con gli enti pubblici del territorio, delle attività di promozione, informazione e valorizzazione delle risorse turistiche della provincia di Varese.

Sono stati nominati anche i tre componenti del Consiglio di Amministrazione designati dal Socio Fondatore: Mauro Vitiello, indicato anche come presidente della Fondazione stessa, Daniela Bramati e Franco Vitella.

«Un primo importante tassello di un processo partecipativo che esprimerà le diverse anime che da molti anni si spendono per far crescere l’attrattività turistica del nostro territorio, dagli enti territoriali e col coinvolgimento degli operatori economici, veri protagonisti di questo settore», sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio di Varese.

L’avvio dei lavori della Fondazione proseguirà su diversi fronti: completando la compagine associativa, con l’ingresso degli enti pubblici che sceglieranno di aderire, dando continuità e sviluppo al programma di azioni già intraprese dall’ente camerale sul filone dell’attrattività e predisponendo un programma di sviluppo di ulteriori progetti e attività in modo partecipato.

Sono diversi i momenti di ascolto che accompagneranno la nascita del nuovo soggetto partecipativo, a partire dall’incontro con i politici del territorio a livello nazionale e locale, attraverso riunioni tematiche e aperte del Consiglio camerale con le associazioni di riferimento, fino all’attivazione, proprio in seno alla Fondazione, di Commissioni Tecniche. Queste ultime avranno funzione consultiva e propositiva per consentire l’approfondimento dei diversi ambiti che caratterizzano il turismo locale: da quello sportivo a quello culturale e da quello dei laghi a quello dei cammini.

«Siamo solo all’inizio del progetto che, avendo basi solide, frutto del lavoro ostinato e continuo di un ventennio, permetterà di costruire il futuro dell’attrattività del nostro territorio – prosegue Vitiello -, affinché, con il contributo di tutti, diventi sempre più riconoscibile e sia in grado di generare ricadute economiche significative per tutti, per chi lo abita e per chi qui fa crescere la propria professione».

La prima azione concreta della neocostituita Fondazione sarà la presenza alla BIT dal 9 all’11 febbraio a FieraMilano – Rho, dove Varese, insieme alle sue attrattività turistiche, sarà presentata (Padiglione 11 – Stand H05) con i progetti Varese #DoYouLake e #Varese DoYouBike. Oltre agli itinerari giubilari e a quelli dedicati al bike, saranno illustrate le iniziative legate al progetto Varese Sport Commission for Winter Games 2026, in vista delle Olimpiadi invernali.

Ad accogliere i visitatori della fiera, oltre a guide professioniste, ci saranno anche i Varese Tourist Angels, studenti delle scuole superiori della provincia, che avranno l’occasione di mettere in campo le conoscenze acquisite sui banchi di scuola.

Nella prima giornata, in particolare, è previsto un incontro di networking tra gli enti pubblici che hanno già espresso la volontà di aderire alla Fondazione dando loro anche la possibilità di confrontarsi con le eccellenze di altri territori con caratteristiche simili a Varese.

L’operatività sul fronte del marketing turistico proseguirà, nella prima parte del 2025, con la presenza del progetto Varese Destination Wedding a The Love Affair, dal 6 all’8 febbraio, con Gardenium dal 15 al 16 marzo a MalpensaFiere, dove saranno valorizzate le eccellenze enogastronomiche del territorio. Varese sarà, poi, presente alla Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia sulla sponda veronese del Lago di Garda, dal 19 al 23 marzo, sempre con Varese #DoYouLake, nella stessa occasione verrà organizzato un fam trip per una decina di buyer internazionali, e alla Fiera del Cicloturismo, dal 4 al 6 aprile a Bologna, con #Varese DoYouBike.

Nell’ambito del progetto regionale Inbuyer Turismo, in primavera-estate, sono attesi altri buyers internazionali e sono previsti incontri b2b.

Non mancherà, tra le azioni 2025 per l’attrattività turistica, il supporto agli operatori e organizzatori attraverso attività di formazione e bandi: da quello destinato agli eventi e progetti di natura turistico-sportiva, a quello per la bike economy, passando per bandi dedicati alle iniziative culturali ed eventi di natura economico-culturale, fino a quello rivolto ai distretti del commercio per favorire l’animazione dei centri cittadini e la rivitalizzazione del tessuto urbano locale.

Si punterà, infine, anche a stimolare l’attrattività degli investimenti, per consentire di ampliare l’accoglienza turistica in termini di strutture e collegamenti.

Insomma, è già Varese Welcome.