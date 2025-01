ilSaronnese

ORIGGIO – “Abbiamo lavorato tre anni sul progetto di riqualificazione della via Ottolini. Sono stati sentiti ed ascoltati progettisti, botanici, tutta la nostra area tecnica”.

Così inizia l’intervento del sindaco Evasio Regnicoli che fa il punto dopo l’avvio del cantiere in via Ottolini replicando anche alla critiche arrivate dall’opposizione.

“Abbiamo ascoltato gli Enti gestori di gas, luce, acqua, telefonia e informatica. Ne abbiamo parlato con il consiglio comunale. Abbiamo fatto un incontro con i cittadini residenti per ascoltare i loro pareri e le loro opinioni. Abbiamo impegnato risorse economiche importanti. Siamo certi che alla fine dei lavori avremo una via moderna, efficiente, sicura, sostenibile e soprattutto bellissima”.

E conclude con un piccolo rammarico: “Però ci vogliamo scusare del tempo che ci abbiamo messo e innanzitutto del fatto che per questo motivo stiamo tardando sui lavori per la similare via Leonardo Da Vinci. Le situazioni emergenziali legate agli agenti atmosferici ed ai rincari sui costi energetici ci hanno creato ostacoli e criticità difficili da affrontare”.

