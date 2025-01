Cronaca

SARONNO / TRADATE – Per uno stato di intossicazione alle 5.30 del mattino in via Marconi a Saronno è stato soccorso un ragazzo di 34 anni, sul posto l’ambulanza dell Croce azzurra di Caronno Pertusella, il paziente – non in pericolo di vita – è stato trasportato all’ospedale cittadino. L’intervento è avvenuto nella zona limitrofa al Municipio.

Ieri notte alle 22 in corso della Vittoria a Caronno Pertusella intervento dell’ambulanza della Ceoxe rossa di Saronno per soccorrere una persona alle prese con uno stato di intossicazione etilica, a seguire il trasferimento all’ospedale saronnese, non in pericolo di vita.

Sabato alle 12.30 in via Carducci a Ceriano Laghetto scontro fra due auto: una donna di 40 anno ed una di 76 anni hanno avuto bisogno di assistenza medica per lesioni comunque non gravi, sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Misinto.

A Tradate tamponamento fra due auto alle 0.30, in via Dante: per lesioni varie è stato soccorso un 19enne trasportato all’ospedale di Circolo di Varese dall’ambulanza del Sos Mozzate.

26012025