Calcio

La Baranzatese ribalta lo svantaggio a Besnate, vince 3-1 e ipoteca il campionato. La capolista vola sul +7 grazie al Gavirate che costringe al pareggio un Morazzone che però così allunga proprio sulla Besna. In questo senso mastica amaro il Canegrate che spreca il doppio vantaggio e non aggancia il terzo posto. Nelle retrovie vittoria importantissima della Castanese fresca di cambio di guida tecnica. Il 2-1 sul campo dell’Academy Uboldo mette ulteriore pressione su un fanalino di coda che perde uno scontro diretto e vede il penultimo posto ora distare 5 punti. In una domenica importante per il fondo della classifica ecco il successo del Verbano che inguaia un Valle Olona or distante solo un punto.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 23′ pt Fornaro (C) 41′ pt Greco (C), 49’ st rig. Chiarello (A)Reti: 6′ rig. Deodato (BE), 35′ aut. Leontini (BA), 2′ st aut. Bertuzzi (BA), 33 st Stoica (BA)Reti: 18′ pt Cotogno (C), 22′ st Eusebio (C)Reti: 30′ pt Eboa (CA), 48′ Poluzzi (CA)Reti: 13′ st Petruzzellis (M), 26′ st Pliscovaz (G), 28′ st Morbioli (G), 41′ st Gerevini (M)Reti: 18′ pt Tramutoli (VE), 12′ st Guarda (VE)Reti: 4′ pt Rig. Bianchi (A), 35′ Tripoli (LU)Baranzatese 47, Morazzone 40, Besnatese 33, Canegrate e Universal Solaro 31, Accademia BMV 30, Aurora Cantalupo 24, Cob 91 21, Olimpia Tresiana e Castanese 20, Ceriano Laghetto 19, Valle Olona e Luino 17, Gavirate e Verbano 16, Academy Uboldo 11.