MILANO – E’ necessario tutelare il lavoro di architetti, ingegneri e professionisti, il cui compenso troppo spesso non viene corrisposto nei tempi e negli importi concordati dai privati che hanno commissionato il progetto o dalle società che eseguono i lavori. Un fenomeno che deve essere arginato, che ha riflessi anche sulla qualità delle progettazioni e sulla fiscalità. Proprio nello spirito di garantire al meglio il bene dei cittadini e del territorio, abbiamo raccolto l’appello lanciato dall’ordine degli Architetti Ppc (pianificatori, paesaggisti e conservatori) di Varese e avviato l’iter per la stesura di una apposita legge regionale: giovedì prossimo la prima audizione in Commissione regionale Attività Produttive”, così i consiglieri regionali varesini Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia) e Giuseppe Licata (Forza Italia) della commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione.

Spiega Licata: “La norma verterà sull’obbligo di vincolare il rilascio di permessi di costruzione e ogni altra certificazione da parte di Comuni ed Enti pubblici, alla garanzia, da parte di chi ha commissionato i lavori o dall’impresa di costruzione incaricata, di aver regolarmente pagato tutti i professionisti coinvolti. Un principio quello dell’equo compenso che dovrebbe valere sempre, soprattutto quando un Ente pubblico è chiamato a rilasciare delle certificazioni, facendosi anche garante di correttezza e legalità, o ancor di più quando l’opera è pagata proprio con soldi pubblici”.

“La proposta di legge – racconta Dell’Erba – è partita qualche mese fa dalla provincia di Varese, in occasione di un incontro che l’Ordine provinciale degli Architetti Ppc ha organizzato con i consiglieri regionali del territorio. E sono lieta sia stata accolta la nostra proposta di avviare l’iter di questa possibile nuova norma audendo in Commissione regionale Attività Produttive proprio gli architetti, i pianificatori e i paesaggisti della provincia di Varese. Un punto di partenza importante, per recepire le loro istanze e poterle poi trasformarle in una legge regionale, come quelle già in vigore in altre regioni italiane, tra cui la Liguria e l’Abruzzo. Mettendo al centro le legittime richieste dei professionisti e, soprattutto, l’interesse dei cittadini”.

“Siamo fiduciosi – concludono Dell’Erba e Licata – della collaborazione di tutto il consiglio regionale e particolarmente dei consiglieri regionali della provincia di Varese, con cui condivideremo i passaggi successivi ed il percorso di stesura della legge”.