SARONNO – L’hanno circondato con le biciclette, l’hanno strattonato e minacciato fino a quando non gli hanno preso il portafoglio con i 400 euro che aveva appena prelevato.

E’ la rapina messa a segno l’altro giorno in via Varese nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo, un pensionato residente in città, si era recato proprio allo sportello per prelevare dal punto Atm.

Terminata l’operazione era uscito dall’area dedicata e lì è stato preso di mira dal trio. Secondo la testimonianza dell’uomo si tratta di tre stranieri nordafricani. L’hanno minacciato e strattonato e una volta avuto il portafoglio con i soldi si sono dileguati.

All’uomo, illeso ma provato e spaventato, non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Saronno sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini per risalire all’identità dei tre stranieri anche con l’aiuto delle telecamere.

L’ultima rapina in città era invece opera di un rapinatore solitario che con un paio di forbici ha messo a segno il colpo al Carrefour di piazza Libertà.

