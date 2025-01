Primo piano

SARONNO – Tanti i saronnesi che ieri alle 16 hanno dato l’ultimo saluto a Sergio Giannoni, cavaliere ed ex consigliere comunale, scomparso giovedì all’età di 88 anni. Un segno del profondo affetto e rispetto della comunità saronnese per un uomo che ha lasciato un segno nella vita politica e sociale della città.

A rappresentare l’amministrazione comunale era presente il consigliere Pierluigi Gilli, con la fascia tricolore; c’era Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega, ed Elio Fagioli voto noto della Lega di Saronno.

Durante l’omelia, si è sottolineato l’instancabile impegno dell’ex consigliere per migliorare Saronno, dando voce alle istanze dei cittadini. Giannoni era noto per la sua determinazione nel segnalare problematiche legate a temi quali l’aumento delle tariffe, il degrado cittadino e il problema dello smog. Un lavoro che ha sempre svolto con passione e fermezza, mettendo i bisogni della comunità al centro della sua azione politica.

Particolarmente toccante è stato il ricordo della figlia, che ha espresso gratitudine per l’esempio di vita ricevuto dal padre. “Grazie per i valori che mi hai insegnato e per il messaggio che hai trasmesso con la tua determinazione ossia quello di non mollare mai” ha dichiarato con voce emozionata, sottolineando come la figura di Sergio Giannoni rimarrà per sempre un punto di riferimento per la sua famiglia e per la comunità.

Giannoni, consigliere comunale dal 2004, aveva ricoperto ruoli di spicco nella Lega e, successivamente, si era candidato a sindaco con la Lega Padana nel 2010 e al Senato con Unione Padana nel 2013. Celebre per il suo spirito battagliero, ha saputo guadagnarsi il rispetto di tutti con la sua tenacia e il suo amore per Saronno.

