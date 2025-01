iltra2

VEDANO OLONA – In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Vedano Olona, in collaborazione con l’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani, organizza un evento speciale per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Lunedì 27 gennaio alle 20.45 nella sala consiliare di Villa Aliverti, sarà proiettato il film “Aquile randagie”, a cura di Filmstudio 90. La serata sarà introdotta da Carlo Valentini e, al termine della proiezione, è previsto un collegamento con il regista del film, Gianni Aureli. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Vedano Olona: www.comune.vedano-olona.va.it.

E’ questo uno dei tanti eventi promossi nella zona per la Giornata della memoria.

(foto archivio: un precedente evento per il Giorno della memoria nella zona)

26012025