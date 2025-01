Volley

SARONNO – Dopo una partita giocata alla grande della Pallavolo Saronno, agli amaretti non riesce l’impresa nella partita di andata per i quarti di finale di Coppa Italia: 3-2 il risultato a favore dei Lupi Santa Croce.

I saronnesi cedono solo al tie break dopo quasi due ore e mezzo di partita. “Nulla è ancora perduto, bisogna vincere la gara di ritorno per poter accedere alla Final four di Coppa Italia serie B” ricordano i dirigenti saronnesi. Dopo il match di andata di sabato sera al Paladozio di via Biffi la gara di ritorno è prevista mercoledì 29 gennaio in casa degli avversari.

Parla l’allenatore saronnese

Le parole del coach saronnese Luca Chiofalo al termine della sfida tra Pallavolo Saronno e Codyeco Lupi Santa Croce: “Quella di ieri è stata una vera battaglia, entrambe le squadre sono scese in campo dando il massimo come dimostrano i parziali dei set. È stata una partita di alto livello che purtroppo ha visto prevalere meritatamente i nostri avversari…noi però non abbiamo mai mollato, abbiamo giocato alla grande! Mercoledì andremo in casa dei nostri avversari a Santa Croce per la partita di ritorno e ce la metteremo tutta per ribaltare il risultato”.

