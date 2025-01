Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Tanto fango e un asfalto non ben ripristinato. Per questi problemi provocati da un cantiere stradale che ha causato disagi lungo una via del paese è intervenuta, nella giornata di venerdì la polizia locale. A seguito della segnalazione di alcuni cittadini, è stata effettuata una verifica sul posto che ha rilevato irregolarità nella gestione dei lavori, effettuati per conto di Enel Distribuzione.

La ditta responsabile, con sede a Busto Arsizio, è stata sanzionata con una multa di 866 euro. Gli agenti hanno contestato le violazioni e avvisato l’amministratore della società, un uomo di 59 anni, riguardo agli obblighi non rispettati nella gestione del cantiere.

La polizia locale ha ricordato l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative per evitare disagi alla circolazione e rischi per i cittadini.

