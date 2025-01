Città

SARONNO – Nei prossimi giorni sono previste diverse chiusure lungo le autostrade A4, A8 e A9 per consentire interventi di manutenzione. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle modifiche alla viabilità e a pianificare i propri spostamenti.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di mercoledì 29 gennaio alle 5 di giovedì 30 gennaio saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Origgio e di Saronno in entrata verso Como/Chiasso. Durante queste chiusure sarà possibile utilizzare l’entrata di Origgio o di Saronno, a seconda della disponibilità nel corso della notte.

Sulla A8 Milano-Varese, invece, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 28 gennaio alle 5 di mercoledì 29 gennaio sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia per chi proviene da Varese in direzione Brescia. In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare la A52 Tangenziale nord di Milano attraverso il nodo Fiera Milano, seguendo le indicazioni per Monza e accedendo alla A4 alla stazione di Monza.

Si raccomanda di verificare in anticipo le condizioni del traffico e di seguire le indicazioni della segnaletica stradale.

(foto d’archivio)

