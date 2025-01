Cronaca

ORIGGIO – Cercando la discarica di rifiuti segnalata da alcuni cittadini, la polizia locale cittadina ha trovato una piazzola di spaccio dove nascosti sotto teli e plastica erano nascosti 50 proiettili calibro 38 special.

Gli agenti della polizia locale di Origgio, guidati dal comandante Alfredo Pontiggia, erano impegnati in un sopralluogo nel Bosco del Conte, area inserita nel Parco dei Mughetti, in seguito a una segnalazione dei cittadini riguardo a una possibile discarica abusiva. Durante l’ispezione, però, si sono imbattuti in un bivacco, utilizzato presumibilmente come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sotto teli e altro materiale utilizzato per mantenere asciutto il riparo, sono stati rinvenuti 50 proiettili calibro 38. Gli agenti hanno provveduto a recuperare e inventariare il materiale, avviando immediatamente le indagini per risalire alla provenienza dei proiettili e, se possibile, ai loro proprietari. Non solo. Il bivacco è stato completamente smontato.

Da sempre la polizia locale cittadina realizza un monitoraggio costante dei boschi del territorio, non solo per contrastare l’attività di spaccio, ma anche per prevenire episodi di abbandono di rifiuti, spesso segnalati dalla cittadinanza.

Questo ritrovamento rappresenta un ulteriore risultato dell’impegno della polizia locale di Origgio nel garantire la sicurezza e la tutela del territorio, sia attraverso la lotta contro lo spaccio nei boschi, sia intervenendo su problematiche ambientali come lo smaltimento illecito di rifiuti.

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Origgio.

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti