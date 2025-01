Groane

COGLIATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica “Progetto in Comune” relativa al ricordo dei deportati cogliatesi, in occasione della Giornata della memoria.

“Le pietre d’inciampo costituiscono per noi un inciampo morale. Nella nostra azione quotidiana di camminare per le nostre città, nel nostro mondo quotidiano, non possiamo dimenticarci di quello che è stato nel passato, della immensa tragedia dell’olocausto, dei campi di concentramento, dello sterminio degli ebrei, ma non solo, dello sterminio di tante minoranze, gli oppositori politici del regime, i rom e gli zingari, gli omosessuali. Ricordare, fare memoria, è importante per il presente e per il futuro.

Pensare al livello di disumanità, di crudeltà, di odio a cui l’uomo nella storia è arrivato, deve ricordarci che se è stato possibile, è possibile che accada di nuovo. E anzi, a dire la verità, oggi già accade nuovamente, in tante parti del mondo in cui migliaia di persone sono oppresse e discriminate. Agli amministratori locali viene chiesto di asfaltare le strade, i marciapiedi, di tenerli in ordine… se ci pensate bene, a livello simbolico e ideale, quello che viene fatto con le pietre di inciampo è esattamente il contrario: vogliamo che lì ci sia un inciampo, un ostacolo, non che impedisca fisicamente di camminare sul marciapiede, ma un ostacolo alla nostra indifferenza quotidiana. Il miglior modo di ricordare è quello di dare un nome, un volto, una storia alle tante persone che sono rimaste vittima delle grandi tragedie che la guerra e l’odio hanno portato. In questa Giornata della memoria, come lista civica “Progetto in Comune” vogliamo ricordare in particolare Mario Follini, Clarino Basilico, Antonio Borghi deportati cogliatesi nei campi di concentramento, alla cui memoria è stata posata una pietra di inciampo nel nostro comune. Lo abbiamo fatto grazie alla generosità di chi, ogni anno, si prende cura di queste pietre, perché restino lucide nell’asfalto, nel cuore, nella memoria.”

(foto delle pietre d’inciampo)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti