Cronaca

SARONNO – E’ di due persone finite all’ospedale il bilancio degli eccessi alcolici lo scorso fine settimana a Saronno. Una “tradizione” che si ripete, praticamente, a cadenza settimanale.

In via Bergamo ieri alle 18.30 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, dopo che era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stata soccorso una donna di 54 anni alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, a seguire il trasporto all’ospedale cittadino; le condizioni della paziente non sono comunque apparse gravi. Il fatto si è verificato nel tratto di strada fra via Miola e piazza Borella.

Altro intervento dei mezzi di soccorso sempre ieri. Alle 5 del mattino, in via San Giuseppe: ancher in questo caso le condizioni del paziente non sono apparse molto gravi.

(foto archivio)

27012025