Il lancio di $TRUMP, la meme coin del neopresidente Donald Trump, ha suscitato una storica divisione di opinioni all’interno del mondo crypto.

Da una parte, c’è chi lo considera un passo fondamentale verso l’adozione delle criptovalute, vedendo nel presidente un pioniere che lancia il suo token personale. Dall’altra, non mancano critiche che descrivono questa azione come una “truffa”, considerando che l’80% dei token è concentrato nel portafoglio personale di Trump, il quale potrebbe venderli a piacimento, penalizzando gli acquirenti (ammesso che intenda farlo).

Luci e ombre non hanno comunque impedito al token di registrare una delle più violente bull run della storia, passando da un valore vicino allo zero a decine di dollari in breve tempo. Per la precisione, il valore ha raggiunto una soglia massima di oltre 70 dollari, con un guadagno complessivo di migliaia di punti percentuali. Un evento senza precedenti. Tuttavia, il prezzo è successivamente sceso, attestandosi sugli attuali 34 dollari, segno di una pressione ribassista sempre più forte.

Gli analisti hanno consultato diversi modelli di intelligenza artificiale per cercare di prevedere l’andamento del token $TRUMP nel mese di febbraio, ottenendo risposte contrastanti.

Alcuni modelli, come Grok, ipotizzano un ulteriore calo verso i 30 dollari, mentre altri, come ChatGPT, suggeriscono un possibile rialzo oltre i 40 dollari. Tuttavia, è importante sottolineare che molti modelli di IA hanno evidenziato come i dati storici disponibili siano estremamente limitati, di fatto la meme coin ha appena una settimana di vita, rendendo difficile un’analisi accurata basata su uno storico così breve. Si tratta dunque di una curiosità più che di una previsione affidabile.

Resta evidente che un token così in vista, promosso da un presidente degli Stati Uniti, possa avere dinamiche altamente imprevedibili. Se Trump decidesse di “twittare” un messaggio a favore del proprio token, il suo valore potrebbe facilmente raddoppiare in pochi minuti. Viceversa, un suo annuncio in senso contrario porterebbe riportare il prezzo al suo valore originario, prossimo allo zero.

È fondamentale quindi valutare attentamente le prossime mosse in tal senso, poiché si tratta di un asset ad altissimo rischio, il cui valore dipende esclusivamente dalla percezione che Trump riesce a trasmettere al pubblico e dal sentiment del mercato.

Diversificare il proprio portafoglio rimane, pertanto, la strategia più prudente per qualunque investitore accorto che volesse investire in un genere di crypto così volatili come sono le meme coin, approcciando il token $TRUMP con una buona dose di cautela, visto il suo altissimo tasso di imprevedibilità.

MIND of Pepe: la possibile soluzione all’incertezza del settore?

Un nuovo progetto nel mondo delle crypto punta a risolvere i dilemmi legati all’andamento volatile dei token di meme coin (ma non solo). Parliamo di MIND of Pepe, un agente AI con una funzione estremamente peculiare e sofisticata che merita grande attenzione.

Si tratta di un’intelligenza artificiale capace di monitorare le conversazioni degli utenti sui social network, identificando i trend nella loro fase iniziale. Questi trend rappresentano spesso il primo segnale di una moda legata a un token, che potrebbe poi ottenere numeri straordinari se il fenomeno si espande.

MIND of Pepe analizza le tendenze emergenti e le riporta ai suoi investitori, che possono agire di conseguenza per massimizzare i profitti. Ma il progetto non si limita a osservare: MIND of Pepe, infatti, può anche influenzare il mercato interagendo con i post sui social, promuovendo determinati token e generando da zero un potenziale movimento esplosivo.

Inoltre, tutte le sue intenzioni e strategie vengono condivise con gli investitori, offrendo una doppia opportunità di aprire o chiudere posizioni prima che il mercato si muova in modo significativo.

Il progetto ha già attirato grande attenzione tra gli appassionati di crypto, raccogliendo oltre 3,5 milioni di dollari nella prevendita del token nativo $MIND. Attualmente, il token è acquistabile al prezzo di lancio di 0,0031889 dollari, una cifra che appare molto interessante in vista del potenziale incremento atteso dopo il listing sul mercato.

Per coloro che cercano opportunità e strategie avanzate nel mercato crypto, MIND of Pepe si presenta come una delle realtà più promettenti oggi disponibili.

