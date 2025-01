ilSaronnese

GERENZANO – La parrocchia di Gerenzano, come il comune, ha affrontato nel 2024 una serie di sfide economiche causate dai danni delle violente grandinate dell’anno precedente. Tra le spese più ingenti ci sono quelle per le coperture della chiesa, della casa parrocchiale, della casa del coadiutore, dell’aula Pargoletti e del garage. Il totale ammonta a 432.420 euro, di cui 341.000 già saldati, lasciando un residuo di 91.520 euro attualmente scoperti. Al momento, nelle casse parrocchiali rimangono solo 4.319 euro, un fondo insufficiente per coprire le spese rimanenti. Per far fronte alla situazione, la parrocchia ha chiesto alla curia di poter accendere un mutuo decennale da 450.000 euro.

Anche la chiesetta di San Giacomo è tra gli edifici colpiti. Per la sistemazione della copertura è stato richiesto un preventivo di 68.200 euro, ma al momento sono stati eseguiti solo interventi di messa in sicurezza, come la rimozione delle tegole pericolanti, in attesa dell’autorizzazione della sovrintendenza ai beni artistici e culturali.

Le spese straordinarie hanno riguardato anche i locali parrocchiali e oratoriani. Per sistemare la cappella dell’oratorio sono stati spesi 74.800 euro, mentre la copertura dell’edificio ha richiesto 61.900 euro. A queste si aggiungono 7.320 per l’imbiancatura dei locali e 10.321,20 per quella della cappella, per un totale di 157.341,20 euro, di cui 127.651,20 sono stati coperti direttamente dall’oratorio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli spazi del bocciodromo e della sede del corpo musicale Santa Cecilia. In questo caso, però, l’assicurazione non ha coperto i danni, costringendo la parrocchia a sostenere spese per 60.268 euro per la rimozione dell’eternit e 22.570 per lo smaltimento dei viveri danneggiati, per un totale di 82.838 euro. Grazie a un contributo di 3.000 euro del Banco Alimentare, la parrocchia ha coperto il restante importo di 79.838 euro.

Il bilancio, tuttavia, non è stato del tutto negativo. L’assicurazione parrocchiale ha riconosciuto un rimborso di 505.000 euro, a cui si sono aggiunti i fondi dell’oratorio e un prestito di 250.000 euro garantito dalla curia arcivescovile. Questo ha permesso di estinguere un mutuo preesistente da 175.000 euro e di chiudere il bilancio 2024 con un momentaneo attivo di 345.319 euro, successivamente eroso dai nuovi interventi richiesti.

Il parroco, don Nando Sarcinella, ha condiviso con i fedeli ogni dettaglio delle spese sostenute e dei lavori ancora da completare, ribadendo la necessità di un sostegno collettivo per far fronte alle nuove emergenze.

