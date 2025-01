ilSaronnese

CISLAGO – I ragazzi si rendono portatori e responsabili della memoria con un evento in occasione della Giornata della Memoria, che cade il prossimo lunedì 27 gennaio.

Il 31 gennaio, alle 21, l’auditorium “L’angolo dell’arte” di Cislago, in via alla Stazione, ospiterà l’evento “Inciampi”, organizzato in occasione della Giornata della Memoria.

I protagonisti saranno i ragazzi del progetto “Fare memoria” della scuola secondaria di primo grado istituto comprensivo “Aldo Moro”. Durante la serata, gli studenti proporranno un momento di riflessione condivisa, ispirato al dovere della memoria e alla responsabilità di custodire il passato.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Comune di Cislago (tel. 0296871069) o l’istituto comprensivo “Aldo Moro” (tel. 0296380087).

