ilSaronnese

UBOLDO – In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 29 gennaio alle 10, il cinema teatro San Pio di Uboldo ospiterà un evento dedicato alla storia delle Aquile Randagie. L’iniziativa, dal titolo “In fuga verso la libertà”, approfondirà l’avventura di questo gruppo di scout che, durante il periodo della Resistenza, si oppose al regime fascista offrendo supporto e rifugio a perseguitati e partigiani.

L’incontro vedrà la partecipazione di Fabio Bigatti, rappresentante della fondazione Andrea Ghetti Baden di Milano, che porterà un contributo prezioso sul tema, ricostruendo il contesto storico e il valore delle azioni intraprese dalle Aquile Randagie.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Uboldo, in collaborazione con il Circolo Acli Aps Uboldo e l’Anpi. Saranno presenti anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni”, coinvolti per sensibilizzarli sull’importanza della memoria storica, con un approfondimento sul tema della Shoah attraverso la storia delle Aquile Randagie, il gruppo di ragazzi scout che si ribellarono alla legge fascista che ne aveva decretato lo scioglimento come quasi tutte le associazioni giovanili dell’epoca.

Il gruppo entrò quindi in clandestinità dal 1928 al 1945 operando di fatto una forma di resistenza non violenta. L’apice della loro attività segreta fu l’organizzazione, tra il ’43 e il ’45 , di una rete di mutuo-aiuto per far espatriare in Svizzera numerosi ebrei, renitenti alla leva, militari sbandati, antifascisti, detenuti politici, operando il salvataggio di più di 2000 persone. Una di queste imprese è partita da Saronno dove 11 ragazzi ebrei, nascosti presso l’allora stabilimento Lazzaroni, furono accompagnati in Svizzera dagli scout. In tempi recenti un sacerdote delle Aquile Randagie, don Giovanni Barbareschi, è stato proposto come Giusto fra le Nazioni al Memoriale Yad Vashem di Gerusalemme.

