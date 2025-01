Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 26 gennaio, spiccano fatti di cronaca, come la rapina ai danni di un pensionato a Saronno e gli atti vandalici a Ceriano Laghetto, ma anche temi legati al territorio, come l’abbattimento dei tigli a Origgio. Non mancano aggiornamenti culturali, con il ritorno in libreria di Giovanni Pedrani e l’ultimo saluto a un cittadino molto amato.

A Saronno, un pensionato è stato aggredito e rapinato davanti alla posta da tre giovani. I malviventi lo hanno spintonato e derubato, prima di dileguarsi velocemente. Indaga la polizia.

A Ceriano Laghetto, ignoti hanno vandalizzato l’auto di Dante Cattaneo.

Il sindaco di Origgio, Evasio Regnicoli, ha spiegato i motivi dell’abbattimento dei tigli in via Ottolini, sottolineando che al termine dei lavori la strada sarà più sicura e moderna, grazie a un progetto di riqualificazione.

Lo scrittore saronnese Giovanni Pedrani è tornato in libreria con un nuovo thriller, “Il lago dei silenzi”.

A Saronno, si è tenuto l’ultimo saluto a Sergio Giannoni politico e attivista saronnese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?