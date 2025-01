Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti domestici? E’ già polemica: “La Giunta comunale a guida Pd ha approvato in fretta e furia, quatta quatta, il progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti sul sedime del vecchio cimitero di via I maggio. Di che si tratta? Lo sapevate? Perchè lo hanno tenuto nascosto sinora ai cerianesi?” Ad andare all’attacco è la Lista Dante, principale gruppo di opposizione in paese.

La struttura – si sarebbe alla fase della partecipazione ad un bando per ottenere i fondi per poi giungere ad un eventuale progetto esecutivo – sorgerebbe nella zona che si trova poco distante dal confine con Solaro, e non troppo – al di là delle campagne – con quello di Saronno. Sui social è già bufera: c’è chi teme la puzza, chi protesta perchè quello, l’ex cimitero, sarebbe comunque un luogo caro alla comunità.

(foto: l’immagine pubblicata dalla Lista Dante che indica l’area dove potrebbe sorgere la nuova struttura)

27012025