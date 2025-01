news

È scoppiata un’altra polemica nel mondo delle criptovalute, e questa volta a lanciarla è stato Peter Schiff, economista noto per il suo scetticismo nei confronti di Bitcoin.

Tutto è iniziato quando la famiglia Trump ha deciso di entrare nel mondo delle criptovalute con una serie di meme coin ufficiali. Immediatamente dopo Schiff ha colto l’occasione per attaccare Bitcoin, definendolo una meme coin a tutti gli effetti.

Secondo l’economista, infatti, Bitcoin non si distinguerebbe realmente da questo tipo di criptovalute, poiché la sua valutazione sarebbe guidata più dal sentimento e dall’hype che da un valore concreto, dopo di che la sua critica è stata enfatizzata anche sui social, dove ha ribadito il concetto con toni ancora più decisi.

Cosa sono le meme coin e come si legano a Bitcoin?

Le meme coin sono un fenomeno curioso nel mondo delle criptovalute: monete digitali spesso create per scherzo, ma che, grazie alla viralità dei meme online, riescono a raccogliere milioni di dollari in capitali.

Nonostante nascano come qualcosa di leggero, alcune di queste crypto sono diventate asset importanti, attirando investitori anche seri ed essendo sponsorizzate da personaggi pubblici molto esposti, come ad esempio Elon Musk o lo stesso Donald Trump.

Ma cosa ha a che fare Bitcoin con tutto questo?

La critica di Schiff prende spunto da un’intervista in cui Anthony Pompliano (noto esperto del settore), ha faticato a spiegare cosa differenzia le meme coin da Bitcoin. Secondo Schiff, è proprio questa difficoltà di spiegazione che dimostra che il Bitcoin stesso non è poi così diverso da una meme coin.

It’s funny watching @APompliano on CNBC trying to explain what a meme coin is. The reason it’s hard for him to do that is there’s no real difference between $TRUMP and #Bitcoin. So it’s a fine line to walk when explaining a meme coin without exposing the same fraud about Bitcoin. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 21, 2025

Pompliano e l’analogia con Berkshire Hathaway

Durante l’intervista, Pompliano ha cercato di spiegare le meme coin utilizzando un paragone inusuale: Berkshire Hathaway, la famosa holding di Warren Buffett. Ha sottolineato che anche asset considerati solidi, come le azioni di Berkshire, devono parte del loro valore alla reputazione di Buffett, che è quasi un meme vivente.

Questo esempio è stato poi esteso a Tesla, azienda spesso descritta come per metà reale e per metà meme. In altre parole, il successo di alcune aziende e asset finanziari non dipende solo da fattori concreti, ma anche dalla percezione e dall’hype che riescono a generare.

Bitcoin, in quest’ottica, potrebbe rientrare nella stessa categoria.

Un altro punto interessante dell’intervista è stato il collegamento tra le meme coin e Donald Trump. Il magnate e politico americano è stato descritto anche lui come Buffet, cioè come un esempio vivente di meme, in pratica: un brand che è riuscito a capitalizzare sulla propria immagine e a trasformarla in un fenomeno globale.

La famiglia Trump, lanciando meme coin ufficiali, non ha fatto altro che seguire questa logica. Dalle carte collezionabili digitali ai token personalizzati, tutto sembra ruotare attorno al valore percepito del nome Trump e questo, secondo Pompliano, non è molto diverso da ciò che accade con le criptovalute in generale.

The Official Melania Meme is live! You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Bitcoin e il sentiment di mercato

Perché Schiff definisce Bitcoin una meme coin?

La sua opinione si basa sul fatto che il prezzo di Bitcoin sembra essere guidato più dal sentimento degli investitori che da un valore intrinseco. Quando il mercato è in una fase di bull market, infatti, l’ottimismo spinge i prezzi verso l’alto; viceversa, durante un bear market, il pessimismo li fa crollare.

Questo comportamento non è esclusivo di Bitcoin, dato che anche i mercati azionari sono spesso definiti come una specie di termometro, dove l’andamento dei prezzi è influenzato più dall’emozione che dalla razionalità.

Tuttavia, la mancanza di utilizzo concreto come valuta resta una delle principali critiche mosse a Bitcoin e alle altre criptovalute. In questo senso, nonostante siano sul mercato da quasi vent’anni, le criptovalute continuano a faticare come strumenti di pagamento.

Tra i problemi principali, che impediscono la loro adozione di massa, troviamo:

Costi di transazione spesso elevati.

Accessibilità limitata in molte aree del mondo.

Infrastrutture ancora poco sviluppate per l’uso quotidiano delle crypto.

Questi ostacoli contribuiscono a mantenere Bitcoin più come un asset speculativo e una riserva di valore che come una vera e propria valuta di scambio.

E questo alimenta ulteriormente il dibattito tra chi lo vede come l’avanguardia di una rivoluzione finanziaria e chi invece, come Schiff, lo considera alla stregua di una meme coin.

In questo contesto, la crescente attenzione verso le meme coin, come dimostra il caso di Trump e delle sue criptovalute, sottolinea quanto il fenomeno stia diventando centrale nel dibattito intorno alle criptovalute.

Tra controversie, entusiasmi e critiche, emerge una nuova ondata di opportunità legate a questi asset non convenzionali. A tal proposito, uno dei progetti più interessanti nel settore, in questo momento, è la prevendita di Meme Index ($MEMEX), una proposta che si distingue per il suo approccio strutturato e innovativo.

Meme Index ($MEMEX): i primi indici per investire in meme coin

La criptovaluta Meme Index ($MEMEX) si posiziona come un’interessante proposta nel panorama delle meme coin, un settore che ha raggiunto un valore complessivo stimato di 120 miliardi di dollari.

Il progetto si distingue per la sua struttura basata su quattro indici diversificati: Titan Index, Moonshot Index, MidCap Index e Frenzy Index, che offrono diverse strategie di investimento, spaziando da opzioni più stabili a soluzioni ad alto rischio e potenziale rendimento.

La governance decentralizzata rappresenta uno degli aspetti chiave: i possessori del token $MEMEX, infatti, possono proporre e votare l’inclusione o l’esclusione di nuovi asset all’interno dei panieri di meme coin che conformano gli indici. In questo modo viene assicurata una costante aderenza alle tendenze del mercato.

Inoltre, la possibilità di staking consente agli utenti di ottenere rendimenti passivi, con tassi di APY particolarmente competitivi in questa fase di prevendita.

Finora, la prevendita di Meme Index ha raccolto oltre 2,8 milioni di dollari, un dato che evidenzia il crescente interesse verso il progetto. Il valore di un singolo token $MEMEX è attualmente fissato a 0,0155312 dollari ma continuerà ad aumentare con il progredire delle prossime fasi della prevendita.

