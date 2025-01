Città

SARONNO – L’inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, è stata protagonista di una cena al buio a Saronno e ne è rimasta talmente entusiasta da parlarne il giorno successivo in diretta a Radio 101. Durante la trasmissione, Rajae ha intervistato Giuseppe Rosafio, atleta non vedente saronnese, per condividere le emozioni vissute durante l’evento e raccontare il significato solidale di questa iniziativa. “L’esperienza le è piaciuta così tanto – spiega Rosafio – che ha voluto raccontarla subito in radio. Questo è un momento importante perché parte del ricavato della cena sostiene la squadra di baseball per non vedenti, gli Hurricane Varese, e il campionato 2025 della CISV.”

La cena al buio, organizzata da Giuseppe Rosafio dal 2017, ha raggiunto ormai la cinquantesima edizione. Si tratta di un’iniziativa che coniuga sensibilizzazione e solidarietà. Ogni evento permette ai partecipanti di immedesimarsi nella quotidianità di chi vive senza la vista, promuovendo una maggiore consapevolezza e attenzione verso le persone con disabilità visive.

“Queste cene non sono solo un’esperienza sensoriale, ma anche un momento di incontro e riflessione,” ha spiegato Rosafio, “ed è bello vedere come la comunità di Saronno e oltre risponda sempre con entusiasmo. Rajae Bezzaz, ad esempio, ha deciso di sponsorizzare l’iniziativa e partecipare ad altre future edizioni.”

Il ricavato degli eventi sostiene non solo gli Hurricane Varese, ma anche progetti di inclusione e promozione sportiva per atleti non vedenti. Un traguardo importante, che testimonia il valore della solidarietà e l’impegno costante per costruire una comunità più inclusiva.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?