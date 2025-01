Città

SARONNO – Si aggirava da tempo nelle vicinanze di un condominio in via Monte Rosa, un micio bianco e nero, buono di carattere, probabilmente perso. Lo ha rinvenuto, lo scorso martedì 21 gennaio, il gattile Protezione Animali di Legnano, che lo ha subito preso in cura: si tratta di un gatto giovane, di circa un anno di età, castrato da pochissimo tempo.

Da qualche tempo già i residenti lo avevano visto nelle vicinanze del condominio, miagolando in cerca di cibo. Tuttavia, nella zona, nessuno lo conosceva né l’ha reclamato. Si è ora in cerca del proprietario: una ricerca che ha coinvolto anche l’associazione Enpa di Saronno, che ha condiviso il post del gattile sui social.

Al momento, il micio si trova nel gattile ed è stato chiamato Seedorf. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Nadia, al numero: 339/7123898. La speranza è di ritrovare il suo proprietario, o, nel triste caso di abbandono, trovare per lui una nuova famiglia.

