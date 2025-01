Cronaca

SARONNO – Il suo tasso alcolemico era tre volte superiore al limite consentito per mettersi alla guida e, dopo uno scontro a un incrocio, ha dovuto dire addio alla patente. Ora dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria. È quanto accaduto martedì pomeriggio a un 50enne saronnese. L’uomo, al volante della propria Fiat Punto, si è scontrato con un’altra vettura all’intersezione tra via San Francesco e via San Giuseppe. Dopo l’impatto, i due conducenti, entrambi illesi, sono scesi dalle auto e hanno chiamato la polizia locale.

La pattuglia intervenuta sul posto ha trovato il 50enne un po’ confuso e agitato, mentre i due ragazzi ventenni sull’altra vettura erano leggermente provati ma tranquilli. Visto il comportamento del 50enne, che ha rifiutato, come i giovani, l’intervento del pronto soccorso, gli agenti lo hanno sottoposto al pretest e successivamente al test con l’etilometro. Non ci sono stati dubbi: il saronnese aveva alzato troppo il gomito prima di mettersi alla guida.

Il suo tasso alcolemico ha superato quota 1,5, tre volte il limite consentito. Così, oltre alla responsabilità per l’incidente – non avrebbe dato la precedenza – si ritroverà a dover affrontare una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

