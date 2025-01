Città

SARONNO – “Non c’è fine al degrado e allo stato di abbandono della stazione di Saronno sud. Oggi giorno c’è qualcosa di rotto e un piccolo servizio che si perde. L’unica presenza costante su cui si può fare affidamento è quella degli spacciatori. Che amarezza!”

E’ la segnalazione di un pendolare che quotidianamente usa lo scalo di via Don Sturzo per recarsi a Milano. Il saronnese fa un elenco degli ultimi problemi che hanno peggiorato la situazione. Si parte dal distributore automatico di biglietti che dovrebbe sostituire la biglietteria, chiusa da anni, e che è stato reso inutilizzabile da un recente furto. Il distributore è stato sostituito ma è ancora inattivo.

Non disponibili anche gli ascensori che potrebbe portare alla firmata sotterranea della Saronno-Seregno e sulle banchine della stazione “l’accesso è interdetto da tempo, si parla di intervento di manutenzione ma non è stato spiegato e comunicato nulla”.

Il saronnese rimarca come dalla chiusura del bar la stazione sia totalmente prima di un presidio facendo riferimento anche al piano di sicurezza che l’Amministrazione ha annunciato a settembre che il sindaco Augusto Airoldi ha spiegato essere in arrivo: “Presso i locali dell’ex bar della stazione di Saronno sud (chiuso da tempo) abbiamo previsto l’attivazione di un progetto di presidio e prevenzione della microcriminalità, in collaborazione con alcune cooperative del territorio. Al momento sono in corso le pratiche di riattivazione delle utenze, dismesse dal precedente gestore dei locali bar: burocrazia permettendo termineranno in poche settimane”.

“Al momento però – conclude il saronnese – l’unica presenza costanza è quella degli spacciatore e del degrado. Credo che i viaggiatori saronnesi si meritino qualcosa di meglio”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?