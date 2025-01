Comasco

TURATE – Con l’inizio del 2025 i servizi di ristorazione scolastica e di consegna pasti a domicilio a Turate subiscono alcune modifiche, che coinvolgono sia gli alunni della scuola primaria sia i cittadini che usufruiscono del servizio a domicilio. L’amministrazione comunale ha rinnovato per altri due anni l’affidamento della gestione alla società Sodexo, esercitando una clausola prevista dal capitolato d’appalto.

Contestualmente è stato deciso un adeguamento dei costi per i pasti, motivato dall’aumento dell’indice Istat, che rispecchia le dinamiche economiche degli ultimi anni. Secondo quanto precisato dall’amministrazione comunale, si tratta di un allineamento necessario per far fronte agli effetti dei mutamenti economici a livello nazionale e internazionale.

Le nuove tariffe sono entrate in vigore dalla settimana successiva al rientro dalle vacanze natalizie. Per quanto riguarda la mensa scolastica della scuola primaria, il costo del buono pasto è passato da 4,78 a 5,09 euro. Anche il servizio di consegna pasti a domicilio per i cittadini più fragili ha subito un aumento: il buono è salito da 5,50 a 5,85 euro.



