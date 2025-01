Primo piano

SARONNO – Nel calcio del weekend appena trascorso, in Eccellenza il Fbc Saronno ha espugnato 2-0 il campo della Vergiatese, continuando dunque a retare nella scia delle migliori. I match clou però erano altri: quelli dell’anticipo di sabato vinto dalla Solbiatese contro la Caronnese (2-0) e quello domenicale dell’Ardor Lazzate che ha spazzato via la Rhodense (3-0).

In Promozione convincente vittoria interna per il Ceriano Laghetto, pari per l’Universal Solaro e ancora una sconfitta per l’Academy Uboldo.

In Prima categoria spicca l’ennesimo successo del Sc United che batte il Portichetto e resta primo. Quinti risultato utile per la Gerenzanese.

In Seconda categoria poker del Dal Pozzo a Varedo, il Cistellum vince il derby con l’Amor sportiva. Tanti gol anche per la Cogliatese.

Nel basket pesante successo dell’Az Robur Saronno in casa contro Crema in una sfida salvezza del campionato maschile di serie B Nazionale, 96-92.

(foto Sc United)

