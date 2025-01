iltra2

VENEGONO INFERIORE – Quattro persone sono rimaste contuse per l’incidente avvenuto l’altra notte alle 0.20 lungo l’ex statale Varesina nel tratto alla periferia di Venegono Inferiore che prende il nome di via Fratelli Kennedy.

Sul posto, a seguito di una vettura uscita di strada, è intervemuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, è arrivata l’ambulanza del Sos ed una della Croce rossa. Sono stati soccorsi una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 22 anni e due ragazzi entrambi di 23 anni; nessuno è apparso in pericolo di vita e sono stati trasportati negli ospedale di Tradate e di Circolo di Varese per essere medicati e per gli accertamenti del caso.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, la cui dinamica è un corso di chiarimento.

(foto archivio)

27012025