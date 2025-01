Cronaca

SARONNO – La tradizionale vendita delle arance per l’ospedale, promossa dall’associazione onlus Saronno Point, si è svolta anche lo scorso weekend nella centralissima piazza Libertà. Questo appuntamento annuale, finalizzato a raccogliere fondi per migliorare le strutture del nosocomio di piazza Borella e offrire un’assistenza migliore ai pazienti, ha visto i volontari impegnati con un banchetto e un camion colmo di agrumi. Tuttavia, l’evento è stato segnato da un episodio decisamente spiacevole: durante la notte, qualcuno ha tentato di rubare l’automezzo dell’associazione, forse con l’intento di appropriarsi anche del suo carico. Il furto non è andato a segno, ma sulla portiera del veicolo sono evidenti i segni di scasso.

Il vicepresidente di Saronno Point, Mario Busnelli, ha espresso tutta la sua indignazione: “È una vergogna, a Saronno si è arrivati a questo punto: lo schifo continua! Un grazie a quei delinquenti che hanno tentato di rubare il nostro camion. Va sempre peggio”. Il mezzo, al momento dell’accaduto, era parcheggiato in via Carlo Porta.

Busnelli ha aggiunto: “Non se ne può più, non sappiamo cosa dire e cosa fare. Purtroppo non abbiamo a Saronno un ricovero per i nostri mezzi. Noi non molliamo, ma vivere in questo modo non è più possibile”. Nonostante tutto, la vendita delle “arance benefiche” proseguirà, così come le altre iniziative dell’associazione. A dicembre, i volontari sono stati impegnati nel mercatino natalizio in centro, che ha riscosso grande successo nonostante un altro episodio criminoso. Durante la fase di allestimento, alla fine di novembre, il magazzino di Saronno Point al confine con Origgio era stato preso di mira. Con un tombino, qualcuno aveva tentato di sfondare il portone di ferro. Il furto era fallito, ma la porta era stata talmente danneggiata che si era reso necessario l’intervento di un fabbro per sostituirla. Anche in quell’occasione, Busnelli aveva denunciato una situazione sempre più preoccupante riguardo alla sicurezza in città.

(foto: il furgone preso di mira dai ladri)

