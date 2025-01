Cronaca

TRADATE – Nella mattinata di giovedì 23 novembre, la polizia di Stato di Varese ha deferito in stato di libertà un ragazzo ed una donna, rispettivamente di anni 17 e 61, in quanto resisi responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e uso di atto falso. In particolare, nel corso di specifico servizio di pattugliamento finalizzato alla repressione di reati predatori, gli agenti della Squadra mobile della questura intercettavano, a Tradate, un veicolo con a bordo tre persone che attirava l’attenzione in ragione di alcuni dettagli delle targhe che aveva apposte, che apparivano non conformi e lasciavano trapelare il sospetto che fossero false.

Il veicolo veniva pertanto pedinato e, giunto a Venegono Inferiore, entrava in un’area di parcheggio ove si decideva di procedere al suo controllo. Le operazioni consentivano di fermare immediatamente uno degli occupanti della macchina, che era nel frattempo sceso dirigendosi verso un esercizio commerciale, mentre l’autista, a tal punto accortosi della presenza della polizia, ripartiva a forte velocità cercando di investire gli agenti che riuscivano a defilarsi. Il corretto posizionamento del veicolo di servizio, collocato a chiusura dell’area parcheggio, impediva tuttavia alla macchina di allontanarsi dall’area, tanto che l’autista si vedeva costretto ad abbandonare la macchina dandosi alla fuga a piedi nella vicina zona boschiva, allo stato attuale sono in corso attività per giungere alla sua identificazione. La terza persona presente a bordo della macchina, una donna, non riusciva invece a scappare e veniva a sua volta fermata.

Il materiale rinvenuto

All’interno dell’auto venivano rinvenuti e sequestrati numerosi attrezzi per perpetrare furti in abitazione, tra i quali flessibili, piedi di porco, tronchesine, spray al peperoncino, radio ricetrasmittenti con annessi auricolari ed alcune coppie di targhe clonate. Con molta probabilità l’autovettura con a bordo i tre individui era appena giunta in quel territorio e solo l’intervento della pattuglia della Squadra mobile, specializzata nel contrasto ai reati predatori e contro il patrimonio, non ha permesso ai tre di portare a termine furti o altre attività illecite.

Nei confronti della donna, inoltre, il questore di Varese ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Tradate e Venegono Inferiore per la durata di anni 3. Il minore fermato è stato invece riaffidato alla madre.

(foto: il materiale rinvenuto dalla polizia)

