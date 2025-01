Basket

SARONNO – In quest’infinito campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, l’Az Pneumatica Robur Saronno scenderà in campo domani, alle 20.30, alla Soevis Arena, per il derby contro la capolista Legnano Knights.

Capolista del girone A, con tanto di qualificazione alla Coppa Italia, il roster del nostro ex coach Paolo Piazza è profondo e potente. Si parte da un reparto esterni di assoluto valore, con il playmaker Oboe a portare organizzazione e difesa e le guardie Sodero e Raivio a garantire punti. L’imprevedibilità è data dal mancino Gallizzi, ma il ragazzo – protagonista l’anno scorso della promozione a Bergamo – è in dubbio a causa di una distorsione alla caviglia. Sotto le plance ci sono il capitano Quarisa, lungo ben più che di categoria, ed i tiratori Mastroianni e Agostini. Collegano il tutto l’energia inesauribile di Scali e la freschezza di Fernandez.

Dopo la vittoria su Crema, per quest’emozionante turno infrasettimanale i ragazzi di coach Stefano Gambaro troveranno oltretutto una Legnano arrabbiatissima e carica come non mai per le due sconfitte consecutive con Lumezzane e Treviglio.

Saronno andrà a caccia di punti salvezza.

